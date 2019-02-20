Силуанов поручил кардинально упростить процесс госзакупок

Министерству финансов и другим ведомствам поручили проработать вопрос упрощения процедур в системе госзакупок, которую посчитали слишком сложной.

Соответствующее поручение Минфину совместно с казначейством и заинтересованными ведомствами дал первый вице-премьер Антон Силуанов, сообщает агентство «РИА Новости». Объяснил он это тем, что действующая конструкция контрактной системы «сложна и недостаточно гибка».

Упрощение закупочного законодательства необходимо в том числе и для реализации национальных проектов, считает Силуанов.