Украина продала арестованное имущество «Газпрома»

Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Голдмен» приобрел 40,2% акций ЧАО «Газтранзит», которое раньше принадлежало российской компании «Газпром». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Газтранзита».

Там отметили, что 16,65 тыс. акций частного акционерного общества были проданы на торгах на фондовой бирже ПФТС 29 января за 41 млн грн (более 99 млн руб.).

В компании отметили, что эти ценные бумаги были взысканы с «Газпрома» в качестве части штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом, в размере 172 млрд грн (более 400 млрд руб.).

В пресс-службе «Нафтогаза» заявили в РБК, что продажа этих активов не находится в компетенции украинской компании. «Этот актив был арестован по иску Антимонопольного комитета», — отметили в «Нафтогазе».