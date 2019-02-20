СМИ узнали о получении 27 бельгийцами назначенной Гитлером пенсии

В Бельгии 27 граждан до сих пор получают пенсию от Германии, которая была назначена нацистским лидером Адольфом Гитлером еще в 1941 году, пишет De Morgen.

Газета отмечает, что все получатели пенсии — воевавшие на стороне фашистской Германии во время Второй мировой войны, или их наследники. Издание сообщает, что эти выплаты гарантировались за «лояльность, верность и послушание».

Размер пенсий, которые выплачиваются бельгийцам, составляет от €425 до €1 275 (от 31,5 тыс. руб. до 95 тыс. руб.).