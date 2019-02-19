СК проверит сообщения о поданном в курганской школе супе с субпродуктами

СК проверит сообщения о поданном в курганской школе супе с субпродуктами

Следователи начали проверку информации, которую распространили ряд СМИ, о том, что в Юргамышском районе Курганской области в одной из школ детей накормили супом, сваренным из не отвечающей требованиям безопасности продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«Установлено, что 18 февраля на обед ученикам указанной школы был приготовлен суп на основе консервов тушенки, в состав которой вошли мясные субпродукты», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эта информация будет проверена как следователями, так и сотрудниками Роспотребнадзора.​

Агентство Kurgan.ru сообщает, что снимки из столовой одной из средних школ Юргамышского района появились в соцсетях 18 и 19 февраля. «В тарелке с супом плавала некая субстанция с острыми выступами, похожими на очень толстые иголки ежа, но совершенно не похожая на мясо», — говорится в материале.