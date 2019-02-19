Общество , 21:06
0
Умер режиссер «Мосфильма» Борис Яшин
Режиссер киностудии «Мосфильм» Борис Яшин скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Бориса Владимировича Яшина», — говорится в сообщении.
Прощание с Яшиным состоится в пятницу, 22 февраля, в храме Архангела Михаила в Тропарево.
В 1956 году Яшин окончил Рижское военно-морское училище, в 1962 году — режиссерский факультет ВГИКа. Его первая работа в кинематографе — роль ученого-физика в фильме «Девять дней одного года». С 1964 года Яшин работал на «Мосфильме», где был режиссером-постановщиком и сценаристом игровых фильмов.