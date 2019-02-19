Умерла лауреат премии «Золотая маска» Наталия Терентьева

Умерла старейшая артистка ярославского Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Наталия Терентьева, прослужившая в театре 63 года. Артистке было 92 года.

«Уход из жизни Наталии Терентьевой — это завершение целой эпохи. Наталия Терентьева останется в памяти признанным мастером и любимой актрисой, обладавшей невероятной харизмой и неравнодушием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всего театрального сообщества — не только ярославского, но и российского», — говорится в сообщении театра.

​Наталия Терентьева родилась в Москве в 1926 году, в 1949 году окончила театральное училище, после чего на протяжении нескольких лет выступала на сценах Иркутского и Псковского театров. В 1956 году она вошла в труппу Ярославского драматического театра, на сцене которого которого сыграла множество ролей в пьесах Горького, Грибоедова, Мольера, Горина, Шоу, Островского и так далее.

​В 1966 году Терентьевой было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка РСФСР», в 1980 году — «Народная артистка РСФСР». В 1996 году «за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства» она была награждена орденом Почета. В 2005 году Терентьева была награждена премией «Золотая маска» в номинации «Честь и достоинство».

​Церемония прощания с актрисой пройдет в Волковском театре в Ярославле 22 февраля в 10:00.