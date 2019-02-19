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Во Франции осквернили 80 могил на еврейском кладбище

В коммуне Катзенайм на северо-востоке Франции на еврейском кладбище осквернили около 80 могил. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на власти департамента Нижний Рейн.

Прокуратура Страсбурга начала расследование в связи с произошедшим. Очевидцы сообщили, что на памятниках появились голубые свастики, а также надписи на немецком языке.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что президент страны Эмманюэль Макрон намерен посетить кладбище, передает RTL.

Во вторник, 19 февраля, по всей стране запланированы акции против антисемитизма. По данным МВД Франции, число антисемитских актов на территории страны возросло на 74% в 2018 году.

Теги: Франция, евреи, антисемитизм
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