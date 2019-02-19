Росавиация предложила регистрировать самолеты на сайте госуслуг

Росавиция предложила разрешить регистрацию гражданских самолетов на сайте госуслуг. Соответствующий документ по изменению регламента регистрации опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как уточняется в пояснительной записке, через госуслуги можно будет поставить самолет на учет или внести другие изменения в реестр гражданских судов. Нововведение позволит сократить «финансовые и временные затраты» владельцев самолетов, утверждает Росавиация.​ «Российская газета» добавляет, что процесс регистрации займет три дня — для этого пользователю необходимо заполнить заявление и прикрепить необходимые документы.

При этом в случае принятия изменений на портале госуслуг нельзя будет регистрировать самолеты массой менее 115 кг и беспилотники массой до 30 кг, отмечается в записке. Росавиация также указывает, что на внедрение системы потребуется дополнительное финансирование, однако конкретные цифры не называются.

По состоянию на конец 2018 года в реестре гражданских воздушных судов​ было зарегистрировано 8,8 тыс. летальных аппаратов, отмечает ТАСС.