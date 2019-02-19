На полицейского завели дело за подброшенное родственнику оружие

В Кабардино-Балкарии начальника отдела уголовного розыска полиции по Чегемскому району подозревают в превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, подозреваемый незаконно приобрел нарезное огнестрельное оружие и 22 патрона. Затем 20 октября 2018 года он приехал к своему родственнику в Чегем, у которого спрятал оружие и боеприпасы.

Впоследствии он составил протокол об обследовании помещений и изъял подброшенное им оружие. По версии следователей, мужчина хотел повысить показатели эффективности своей работы. Отдел дознания возбудил против родственника полицейского уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Однако потерпевший обратился в территориальный следственный отдел СКР, который организовал проверку и выяснил обстоятельства случившегося.