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Продажи «Лаборатории Касперского» в Северной Америке упали на 25%

В 2018 году продажи «Лаборатории Касперского» в Северной Америке снизились на 25% из-за «сложной геополитической обстановки». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. При этом «Лаборатория Касперского» сохранила присутствие на рынке и увеличила онлайн-продажи новых лицензий на 8%.

В странах Латинской Америки продажи уменьшились на 11%, что в компании объяснили девальвацией национальных валют в регионе.

На Ближнем Востоке, в Турции и Африке продажи, напротив, выросли на 27%. Также компания зафиксировала рост продаж в России, Центральной Азии и СНГ (+6%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (+6%) и Европе (+6%).

Выручка компании в прошлом году составила $726 млн — на 4% выше показателя 2017 года. Онлайн-продажи «Лаборатории Касперского» увеличились на 4%, продажи решений для крупного бизнеса — на 16%, продажи перспективных решений и сервисов — на 55%.

По словам гендиректора компании Евгения Касперского, рост продаж свидетельствует о том, что пользователи поддерживают «принцип защиты от любых киберугроз вне зависимости от их происхождения». «После всех голословных обвинений, с которыми нам пришлось столкнуться в 2017 году, мы обязаны были убедить наших клиентов и партнеров, что они не ошиблись, доверяя нам», — добавил он.

Политика
Госучреждениям США запретили пользоваться антивирусом Касперского

В сентябре 2017 года американским государственным учреждениям запретили пользоваться софтом от «Лаборатории Касперского». Как указывали в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США, программное обеспечение компании представляет угрозу безопасности страны, и Москва может использовать его для получения доступа к правительственным данным.

В компании все обвинения отвергли. Как заявил тогда Касперский, власти США «бьют по всему российскому» из-за внутриполитической ситуации в стране.

Теги: «Лаборатория Касперского», выручка, продажи
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