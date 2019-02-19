При столкновении двух самолетов пилотажной группы ВВС Индии погиб летчик

При столкновении двух самолетов пилотажной группы ВВС Индии погиб летчик

В городе Бенгалор два реактивных самолета Hawk пилотажной группы «Сурья Киран» ВВС Индии столкнулись в воздухе в ходе репетиции авиашоу. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, один пилот скончался в результате травм, еще двое благополучно катапультировались.

Видео: ANI / Twitter

Представитель полиции подтвердил The Times of India информацию об одном погибшем пилоте, а также сообщил о пострадавшем гражданском лице. Издание уточняет, что Министерство обороны Индии в курсе произошедшего. О причинах катастрофы пока не сообщается.

12 февраля в районе индийского города Джайсалмер в ходе планового полета разбился истребитель Миг-27 ВВС Индии. Пилоту удалось катапультироваться.