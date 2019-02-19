В Индии грузовик врезался в свадебную процессию

В индийском штате Раджастхан грузовик врезался в свадебную процессию, погибли 13 человек, еще 18 пострадали. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Отмечается, что среди погибших четверо детей. Издание указывает, что автомобиль врезался в процессию, которая двигалась по обочине дороги. По данным полиции, водитель грузовика не увидел людей. Ведется расследование.

PTC News уточняет, что водитель скрылся с места ДТП.

В конце январе в индийском штате Анджра-Прадеш школьный автобус, в котором находились 50 детей, попал в аварию и опрокинулся. По данным СМИ, водитель автобуса потерял управление на повороте. В результате пострадали 20 человек, они были госпитализированы.