В подмосковном Подольске нашли тела трех человек. В их числе оказался ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Московской области.

«Тела троих человек обнаружены в Подольске в одном из домов по Лемешевскому проезду», — сказали в полиции.

В пресс-службе не раскрыли другие подробности произошедшего. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что управление СК по области начало доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

В ночь на 9 января в Подольске убили сотрудника полиции, который служил в Тверской области. В этот же день правоохранительные органы задержали подозреваемого — жителя Чувашии. По данным следствия, между мужчинами произошел бытовой конфликт на почве ревности. Полицейский в тот момент не был при исполнении своих обязанностей.