Родителей экс-премьера Италии арестовали по обвинению в мошенничестве

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,28 -0,02 EUR Бирж. 74,98 0,06 Brent 66,54 1,53% USD Нал. 66,74 65,48 EUR Нал. 75,60 74,16 USD ЦБ 66,25 -0,46 EUR ЦБ 74,91 -0,34 EUR/USD 1,1311 0,0014 BTC/USD Бирж. 3 963,20 -13,80 IMOEX 2 472,41 -0,71% RTSI 1 177,04 -0,04% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 66,25 (-0,46) Quote, 18 фев, 14:07
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 74,91 (-0,34) Quote, 18 фев, 14:07
Родителей экс-премьера Италии арестовали по обвинению в мошенничестве Общество, 06:33 Коалиция из 16 штатов подала иск против Трампа из-за стены на границе Политика, 06:00 Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании Политика, 05:58 Власти Сахалина заявили о недопустимости передачи Курил Японии Политика, 05:36 В Нью-Йорке умер автор термина «глобальное потепление» Общество, 04:58 Макрон подготовил «предупредительный выстрел» для Европы Политика, 04:28 Демократы начали расследование связей стрелковой ассоциации США с Россией Политика, 04:09 СМИ узнали о докладе ЦРУ с выводами о мистификации при демонстрации 9М729 Политика, 03:41 Женщина и трое детей погибли в результате стрельбы в США Общество, 03:13 Трамп предложил венесуэльским военным признать Гуаидо или потерять все Политика, 02:55 Жители Курильских островов высказались против их передачи Японии Политика, 02:33 Дипломаты опровергли задержание на Гаити россиянина в составе ОПГ Общество, 02:24 Гуаидо сообщил о послании правительствам России и Китая Политика, 01:54 Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба Политика, 01:11
Общество ,  
0 
Родителей экс-премьера Италии арестовали по обвинению в мошенничестве

Родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци — Тициано Ренци и Лауру Боволи — поместили под домашний арест по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ANSA.

По данным агентства, отца и мать экс-премьера заподозрили в том, что они преступным путем обанкротили принадлежащие им компании, а также использовали поддельные счета.

Избранная мера пресечения, по мнению следствия, нужна для того, чтобы Ренци и Боволи не смогли сокрыть или подтасовать доказательства по делу.

Политика
Ренци допустил уход партии в оппозицию после своей отставки

Комментируя арест родителей, Маттео Ренци заявил, что никогда не видел столь «абсурдной и непропорциональной меры». «Я верю в итальянскую систему правосудия. Поэтому мне хочется поскорее поприсутствовать на суде», — добавил он.

При этом Ренци выразил мнение, что это расследование напрямую связано с его политической карьерой.

Маттео Ренци занимал должность премьер-министра Италии с февраля 2014 года по декабрь 2016 года. Сейчас Ренци находится в оппозиции нынешнему правительству страны.​

Теги: Маттео Ренци, домашний арест, родители
Материалы по теме
Экс-премьер Италии Ренци ушел с поста лидера правящей партии
Политика
Соратник Ренци представил президенту Италии новый состав правительства
Политика
Ренци покинул пост премьер-министра Италии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter