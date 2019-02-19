Родителей экс-премьера Италии арестовали по обвинению в мошенничестве

Родителей экс-премьера Италии арестовали по обвинению в мошенничестве

Родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци — Тициано Ренци и Лауру Боволи — поместили под домашний арест по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ANSA.

По данным агентства, отца и мать экс-премьера заподозрили в том, что они преступным путем обанкротили принадлежащие им компании, а также использовали поддельные счета.

Избранная мера пресечения, по мнению следствия, нужна для того, чтобы Ренци и Боволи не смогли сокрыть или подтасовать доказательства по делу.

Комментируя арест родителей, Маттео Ренци заявил, что никогда не видел столь «абсурдной и непропорциональной меры». «Я верю в итальянскую систему правосудия. Поэтому мне хочется поскорее поприсутствовать на суде», — добавил он.