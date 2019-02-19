В Нью-Йорке умер автор термина «глобальное потепление»

В США на 88 году жизни умер геолог и климатолог ​Уоллес Смит Брокер, который считается автором термина «глобальное потепление», передает Associated Press со ссылкой на представителя Колумбийского университета, в котором работал ученый.

По его словам, Брокер ушел из жизни в одной из больниц Нью-Йорка. Причины смерти ученого не сообщаются.

Уоллес Брокер родился в ноябре 1931 года в Чикаго, штат Иллинойс. После окончания Колумбийского университета принял решение остаться преподавать на кафедре геологии и окружающей среды.

За свою карьеру он написал 14 книг и более 500 научных статей. В одной из статей, которая была опубликована в журнале Science в 1975 году, Брокер впервые использовал термин «глобальное потепление». В этой статье он описывал возможные последствия воздействия человека на климат.​