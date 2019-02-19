В Нью-Йорке умер автор термина «глобальное потепление»

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,28 -0,02 EUR Бирж. 74,98 0,06 Brent 66,54 1,53% USD Нал. 66,74 65,48 EUR Нал. 75,60 74,16 USD ЦБ 66,25 -0,46 EUR ЦБ 74,91 -0,34 EUR/USD 1,1311 0,0014 BTC/USD Бирж. 3 959,90 -17,10 IMOEX 2 472,41 -0,71% RTSI 1 177,04 -0,04% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 66,25 (-0,46) Quote, 18 фев, 14:07
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 74,91 (-0,34) Quote, 18 фев, 14:07
Коалиция из 16 штатов подала иск против Трампа из-за стены на границе Политика, 06:00 Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании Политика, 05:58 Власти Сахалина заявил о недопустимости передачи Курил Японии Политика, 05:36 В Нью-Йорке умер автор термина «глобальное потепление» Общество, 04:58 Макрон подготовил «предупредительный выстрел» для Европы Политика, 04:28 Демократы начали расследование связей стрелковой ассоциации США с Россией Политика, 04:09 СМИ узнали о докладе ЦРУ с выводами о мистификации при демонстрации 9М729 Политика, 03:41 Женщина и трое детей погибли в результате стрельбы в США Общество, 03:13 Трамп предложил венесуэльским военным признать Гуаидо или потерять все Политика, 02:55 Жители Курильских островов высказались против их передачи Японии Политика, 02:33 Дипломаты опровергли задержание на Гаити россиянина в составе ОПГ Общество, 02:24 Гуаидо сообщил о послании правительствам России и Китая Политика, 01:54 Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба Политика, 01:11 Двое полицейских погибли при взрыве в центре Каира Общество, 01:02
Общество ,  
0 
В Нью-Йорке умер автор термина «глобальное потепление»

В США на 88 году жизни умер геолог и климатолог ​Уоллес Смит Брокер, который считается автором термина «глобальное потепление», передает Associated Press со ссылкой на представителя Колумбийского университета, в котором работал ученый.

По его словам, Брокер ушел из жизни в одной из больниц Нью-Йорка. Причины смерти ученого не сообщаются.

Уоллес Брокер родился в ноябре 1931 года в Чикаго, штат Иллинойс. После окончания Колумбийского университета принял решение остаться преподавать на кафедре геологии и окружающей среды.

За свою карьеру он написал 14 книг и более 500 научных статей. В одной из статей, которая была опубликована в журнале Science в 1975 году, Брокер впервые использовал термин «глобальное потепление». В этой статье он описывал возможные последствия воздействия человека на климат.​

Теги: глобальное потепление, умер ученый, Нью-Йорк
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter