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Женщина и трое детей погибли в результате стрельбы в США

Четыре человека погибли при стрельбе рядом с городом Сидар-Спрингс, штат Мичиган. Об этом сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Кент.

​По словам окружного шерифа Мишель ЛаДжой-Янг, угроза жителям округа отсутствует. Других подробностей произошедшего она не привела, отметив, что дополнительная информация будет озвучена позднее на брифинге.

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Телеканал Fox News, ссылаясь на заявление шерифа, сообщил, что тела четырех человек, включая детей, были обнаружены неизвестным, который сообщил об этом по телефону оператору экстренных служб. При этом число детей среди жертв телеканал не уточнил.​

В свою очередь местный телеканал Fox17, аффилированный с Fox News, опубликовал запись общения шерифа Мишель ЛаДжой-Янг с журналистами на месте событий. Она рассказала, что при стрельбе погибли женщина и трое детей. По ее словам, пока жертв идентифицировать не удалось.

Теги: Мичиган, жертвы стрельбы, Шериф
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