Гуаидо сообщил о послании правительствам России и Китая

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, который в январе провозгласил себя и.о. президента страны, заявил, что российские и китайские власти получили от него послание. Об этом глава венесуэльского парламента рассказал в интервью Euronews.

«Они получили послание», — сказал Гуаидо, отвечая на вопрос о том, обращался ли он к руководствам этих стран.

По его словам, Каракас намерен вести диалог со всеми странами, включая Россию и Китай. Он подчеркнул, что у китайцев и русских есть экономические и торговые интересы в Венесуэле.

Гуаидо отметил, что при нынешнем венесуэльском президенте Николасе Мадуро страна несет убытки в экономических связях с Москвой и Пекином. Он уточнил, что почти 90% строительства в Венесуэле, которое спонсирует Китай, парализовано. Кроме того, ежедневная добыча нефти упала с 3,5 млн барр. до 1 млн барр. Эти цифры, по мнению Гуаидо, отрицательно влияют на бизнес-диалог с Россией.