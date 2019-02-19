Двое полицейских погибли при взрыве в центре Каира

Двое полицейских погибли при взрыве в центре Каира

В результате взрыва в центре Каира погибли двое полицейских. Правоохранители вели слежку за человеком, который привел взрывное устройство в действие, сообщает Reuters со ссылкой на заявление МВД Египта.

По словам двух источников агентства в силовых структурах, взрыв произошел в историческом центре города Аль-Гамалия возле мечети Аль-Азхар.

По информации газеты Al-Shorouk, в результате взрыва пострадали еще несколько человек. Слежка за террористом-смертником велась из-за инцидента, произошедшего в минувшую пятницу в Эль-Гизе. Террорист подозревался в подрыве устройства возле мечети Аль-Истикама, в результате которого пострадали три человека, уточняет издание.

Генеральный прокурор Египта Набиль Садик дал поручение в срочном порядке расследовать обстоятельства гибели полицейских.