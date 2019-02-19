Умер герой фотоснимка «Целующийся моряк» времен войны

В Соединенных Штатах умер Джордж Мендонса — герой фотоснимка «Целующийся моряк», который был сделан на Таймс-сквер в Нью-Йорке 14 августа 1945 года, когда президент США Гарри Трумэн объявил об окончании войны с Японией. Об этом сообщает NBC News.

По словам дочери ветерана Второй мировой войны Шэрон Моллер, ее отец скончался рано утром в воскресенье, 17 февраля. Он умер в доме для престарелых в городе Мидлтаун, штат Род-Айленд. Моллер отметила, что врачи диагностировали у ее отца острую сердечную недостаточность.

Она рассказала, что во вторник, 19 февраля, Мендонсе могло бы исполниться 96 лет.