Правозащитники сообщили об условиях содержания Калви в СИЗО

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви рассказал об условиях содержания в следственном изоляторе в Москве. Об этом РБК сообщил член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев, который посетил его в СИЗО.

«[Калви] чувствует себя нормально. Хронических заболеваний у него нет, единственное, у него была травма спины несколько лет назад, и он просил предоставить матрас и фанерку, чтобы нормально спать», — сказал он.

​Еникеев отметил, что в настоящее время Калви находится на карантине и соседей у него нет. «Бытовые вопросы конечно возникают, к примеру ему нужна был пена для бритья, чтобы можно было побриться», — добавил правозащитник.