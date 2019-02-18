В Кремле назвали место обращения Путина к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе, сообщается на сайте Кремля. Ранее об этом рассказали источники РБК.

«Опубликован список журналистов, аккредитованных для освещения ежегодного послания президента Федеральному собранию, которое состоится 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе», — говорится в сообщении.

Для освещения послания Кремль аккредитовал 761 журналиста.

Ранее в феврале источник РБК сообщал, что Путин может прочесть послание не в Кремле из-за ремонта в Георгиевском зале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Впоследствии РБК узнал у источников, близких к Кремлю, что обращение состоится в Гостином дворе.