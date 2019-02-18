Связанный с Ролдугиным фонд объяснил получение лицензии на алкоголь

Образовательный фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин, получил лицензию на продажу алкоголя для лобби-баров, расположенных в приобретенных им гостиничных объектах в Сочи. Об этом РБК сообщили в фонде.

«В декабре 2018 года фонд приобрел в собственность два гостиничных объекта — отель «Тюлип Инн» и гостиничный квартал «Чистые пруды» с целью размещения гостей и участников мероприятий, организуемых как фондом, так и проводимых в Имеретинской низменности конгрессно-выставочных мероприятий, официальных форумов и конференций», — рассказали в пресс-службе. По данным организации, гостиницы были переименованы в «Омега Сириус Парк» и «Гамма Сириус Парк», однако сохранили свой профиль деятельности. Как отметили в пресс-службе, объекты в январе прошли процедуру лицензирования и подтвердили класс «три звезды», сохранив точки питания, в том числе лобби-бары.

«В соответствии с требованием законодательства фонд обратился за получением необходимого разрешения на данный вид деятельности. Лицензия на розничную продажу алкоголя была оформлена на два обособленных подразделения фонда, занимающихся оказанием гостиничных услуг», — пояснили в пресс-службе. там также указали, что в лицензионном документе указаны адреса отелей в Сочи с пометкой «бар». «Таким образом, оформив лицензию, фонд выполнил требование законодательства», — заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что, по данным базы СПАРК, «Талант и успех» получил лицензию на продажу алкогольной продукции.

Фондом руководит Елена Шмелева, которая была одним из сопредседателей избирательного штаба президента Владимира Путина в 2018 году. Попечительский совет фонда возглавляет Путин, а президиум попечительского совета — помощник президента Андрей Фурсенко. В 2014 году «Талант и успех» по инициативе главы государства создал в Сочи образовательный центр «Сириус».