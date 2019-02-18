Чемезов назвал сроки постройки завода по производству АК в Венесуэле

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле достроят в 2019 году, сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выставке военной техники IDEX-2019, передает корреспондент РБК.

По его словам, российская сторона выполнила все свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Венесуэлой, кроме строительства завода по производству автоматов. «До конца года эта работа будет выполнена», — заявил Чемезов.

Контракт о строительстве двух заводов Москва и Каракас заключили в 2006 году, однако, в 2014 году реализацию проекта приостановили. После сбоев в строительстве было возбуждено уголовное дело. Как выяснили следователи, в период с февраля 2010 года по июнь 2011 года в ходе реализации проекта были похищены более 1 млрд руб.

Виновным в хищениях признали бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова, его приговорили к семи годам колонии. На суде сторона защиты указывала, что построить заводы не удалось из-за высокой инфляции в Венесуэле.