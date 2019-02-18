Суд на Мальдивах арестовал экс-президента по делу об отмывании денег

Суд на Мальдивах арестовал экс-президента по делу об отмывании денег

Суд арестовал бывшего президента Мальдивской республики Абдуллу Ямина по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Maldives Independent.

Прокуроры в суде заявили, что Ямин попытался подкупить свидетеля, чтобы изменить его показания. В качестве доказательства они предъявили документ, основанный на устных показаниях. Экс-президента доставят в следственный изолятор на острове Дуниду.

Ранее в феврале генеральная прокуратура Мальдив обвинила Ямина в отмывании денег и ложных показаниях в комиссии по борьбе с коррупцией, которые касаются расследования дела о краже $90 млн из Мальдивской корпорации маркетинга и связей с общественностью (MMPRC).

По данным полиции, компания SOF Private Limited получила украденные средства MMPRC и перевела $1 млн на счет Ямина в Мальдивском исламском банке.

Экс-президент отрицает обвинения. Его защита утверждает, что антикоррупционная комиссия не смогла предъявить доказательства того, что эти средства являются государственными. Адвокаты заявили, что обвинения против Ямина — это попытка повлиять на парламентские выборы в стране, которые пройдут в апреле. В середине декабря Ямина допросили, а полиция Мальдив заморозила его счета на сумму 100 млн руфий ($6,58 млн).