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Экономика ,  
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Минфин раскрыл доходы бюджета от размещения средств ФНБ в 2018 году

В 2018 году бюджет России получил 70,52 млрд руб. от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщается на сайте Минфина.

«Доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 70,52 млрд руб.», — говорится в сообщении. Из них 12,33 млрд руб. — проценты по валютным счетам в Банке России, а 58,19 млрд руб. — доходы от вложений в другие активы.

При этом общая доходность средств ФНБ на счетах в иностранной валюте составила 0,63% годовых (1,76% на счете в долларах и минус 0,47% на счете в евро). При этом доходность, выраженная в рублях, составила 18,33%.

Средства ФНБ, размещенные на долларовых депозитах во Внешэкономбанке, принесли доходности в 0,25% годовых, для рублевых депозитов этот показатель составил 4,23%.

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Доходность средств фонда, размещенных в ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, для привилегированных акций нефинансовых организаций составила 0,75% годовых, для номинированных в рублях облигаций — 4,34%, для облигаций в долларах — 4,13%, для привилегированных акций кредитных организаций — 4,25%. В то же время доходность на депозитах в Газпромбанке и ВТБ составила 5,53%.

Ранее первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов говорил, что в начале 2019 года объем ФНБ составит 6,4–6,5 трлн руб., из которых 4,18 трлн руб. — дополнительные нефтегазовые доходы.

Теги: Минфин, фонд национального благосостояния, доходность
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