Минфин раскрыл доходы бюджета от размещения средств ФНБ в 2018 году

Минфин раскрыл доходы бюджета от размещения средств ФНБ в 2018 году

В 2018 году бюджет России получил 70,52 млрд руб. от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщается на сайте Минфина.

«Доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 70,52 млрд руб.», — говорится в сообщении. Из них 12,33 млрд руб. — проценты по валютным счетам в Банке России, а 58,19 млрд руб. — доходы от вложений в другие активы.

При этом общая доходность средств ФНБ на счетах в иностранной валюте составила 0,63% годовых (1,76% на счете в долларах и минус 0,47% на счете в евро). При этом доходность, выраженная в рублях, составила 18,33%.

Средства ФНБ, размещенные на долларовых депозитах во Внешэкономбанке, принесли доходности в 0,25% годовых, для рублевых депозитов этот показатель составил 4,23%.