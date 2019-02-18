В аэропорту Амстердама задержали сотрудников «Новой газеты» и «Мемориала»

Полиция Нидерландов задержала в аэропорту Амстердама журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, известную своими репортажами из Чечни, а также сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву. Об этом сообщает «Новая газета».

Сотрудники правоохранительных органов, уточняет издание, отказались представляться и мотивировали это тем, что «здесь не Россия, и никто не обязан представляться». Конкретные претензии журналистке и правозащитнице пока не предъявили. Их доставили в отделение полиции при аэропорте. У Милашиной изъяли телефон.

Издание подчеркивает, что в Амстердам Милашина и Бахаева прилетели на встречу с правозащитниками, которые исследуют проблемы сирийских беженцев.

Позднее в «Мемориале» сообщили РБК, что Милашина и Бахаева отпущены на свободу.

В пресс-службе посольства России в Нидерландах сказали РБК, что выясняют обстоятельства задержания Милашиной и Бахаевой в аэропорту Амстердама. «Задержанные в посольство не обращались, консул в курсе», — добавили в пресс-службе дипломатического представительства.