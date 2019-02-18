В Сирии задержан озвучивший десятки видеороликов ИГ боевик

В Сирии задержали боевика, озвучивавшего на английском языке десятки видеороликов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). В настоящее время он содержится под стражей, сообщает газета New York Times.

По данным издания, 35-летний гражданин Канады Мохаммед Халифа был задержан в январе текущего года.

Халифа родился в Саудовской Аравии. В детстве он переехал в Торонто, где он выучил английский язык. В Канаде будущий боевик также получил образование в области компьютерных технологий и работал в ИТ-сфере.

Халифа рассказал, что в 2013 году после прослушивания лекций запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» он стал сторонником «идей джихада». Боевик уехал в Сирию в том же году и вступил в ряды «Исламского государства». Находясь в ряду террористов, канадец озвучил множество роликов и радиопередач. Халифа рассказал, что был «просто голосом», работал в студии и озвучивал уже отснятые ролики.

В интервью изданию он признался, что о своей деятельности не сожалеет.

«Нет, я не жалею об этом. Мои следователи спросили меня то же самое, и я сказал им то же самое», — заявил Халифа.

Эксперты рассказали, что голос боевика стал самым узнаваемым англоязычным голосом, который когда-либо был причастен к террористической деятельности.

Как пишет издание, в последние несколько месяцев перед арестом Халифа не озвучивал ролики, а воевал на стороне террористов, однако после очередной перестрелки он решил сдаться.

«Я был измучен. Мои боеприпасы пропали. Они продолжали призывать меня сдаться, и поэтому я сдал оружие», — рассказал Халифа.