Российские инженеры разработают космическую яхту для туристов

Российские инженеры занимаются разработкой космической яхты для полетов туристов на околоземную орбиту. В настоящее время ее разрабатывают ряд частных компаний при поддержке рабочих групп AeroNet и SpaceNet Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщил «РИА Новости» генеральный конструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак.

По его словам, первые полеты яхты могут начаться уже в ближайшие пять лет.

Разработка суборбитального беспилотного космического корабля под названием «Космическая яхта Селена», чей полет будет осуществляться в автоматическом режиме. Разработка этого корабля началась два года назад.

Планируется, что яхта будет подниматься в воздух как самолет, взлетая с обычных аэродромов России. Челнок будет выходить в космос на максимальной скорости 3,5 маха, на высоту 120-140 км, после чего корабль будет входить обратно в атмосферу на скорости 0,85 маха.

«Мы сейчас рассчитываем оптимальное время нахождения в космосе, комфортную траекторию полета, поскольку опыт показывает, что людям не обязательно надо 10 минут быть в невесомости», — пояснил конструктор.