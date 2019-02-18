Десятки тысяч цыплят сгорели при пожаре на птицеферме в Японии

Десятки тысяч цыплят сгорели при пожаре на птицеферме в Японии

Крупный пожар произошел на птицеферме в городе Омитама на северо-востоке японского острова Хонсю. В результате сгорели несколько десятков тысяч цыплят сообщает телеканал NHK.

Возгорание произошло в воскресенье вечером. Пламя охватило четыре корпуса фермы, в результате чего они полностью выгорели.

К настоящему времени пожар потушен, причины возгорания неизвестны. Никто из сотрудников птицефермы не пострадал.

По данным полиции, в общей сложности на территории фермы в семи корпусах находились порядка 80 тыс. кур и цыплят.

Здание птицефермы располагалась в пустынном районе посреди сельскохозугодий и лесов.