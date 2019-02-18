СМИ сообщили о предстоящем визите Трампа в Японию

Президент США Дональд Трамп может посетить Японию с официальным визитом в мае текущего года. Об этом сообщает газета Sankei.

По данным издания, в настоящее время проработкой визита американского лидера занимается японское правительство. Ожидается, что визит продлится с 25 по 28 мая.

Отмечается, что глава Белого дома проведет переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, а также встретится с новым императором Японии Нарухито, который должен взойти на престол 1 мая.

Как отмечает газета, Трамп станет первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у нового императора. Лидеры Японии и США по сложившейся традиции сыграют в гольф и посетят выступления по сумо.

Трамп посещал Японию в последний раз в ноябре 2017 года. Тогда японский премьер охарактеризовал разговор с американским лидером как «откровенный» и добавил, что встреча с Трампом прошла в теплой атмосфере.