В США назвали условие прекращения поддержки оппозиции в Сирии

США прекратят оказывать военную помощь вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в том случае, если СДС будут сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом или Россией. Об этом сообщил генерал-лейтенант США Пол ЛаКамера.

«Мы будем продолжать обучать и вооружать их, пока они остаются нашими партнерами», — приводит Reuters слова генерала.

Он отметил, что если СДС будут поддерживать Асада, то поддержка прекратится.

«Как только эти отношения разорвутся, потому что они возвращаются к режиму, с которым у нас нет отношений, (или — ред.) с русскими ... Когда это произойдет, мы больше не будем с ними партнерами», — сообщил ЛаКамера небольшой группе журналистов.

Представители «Демократических сил Сирии» в течение нескольких лет ведут в Арабской Республике борьбу с «Исламским государством» (ИГ). Значительную помощь им в этом с 2014 года​ оказывает международная коалиция во главе в США.

Основу коалиции СДС составляют «Силы народной самообороны», боевое крыло сирийской курдской партии «Демократический союз» (ДС).