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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Экс-главу внешней разведки Ливии эпохи Каддафи освободили из тюрьмы

Последний глава Службы внешней разведки Ливии эпохи Муаммара Каддафи Абу Зейд Дорда вышел на свободу из тюрьмы, где он отбывал наказание семь лет. Об этом сообщает новостной портал Al Mutawassit со ссылкой на источник.

По его данным, суд решил освободить 74-летнего Дорда из-за его ухудшения здоровья, после чего он прибыл в соседний Тунис.

Абу Зейд Дорду вместе с другими высокопоставленными членами бывшего правительства Ливии были заключены под стражу в ходе событий 2011 года, после падения режима Муаммара Каддафи. В 2015 году уголовный суд Триполи вынес в отношении Дорду и десяти других руководителей эпохи Каддафи, в том числе его сына Сейфа аль-Ислама смертный приговор. Их обвинили в подстрекательстве к убийству мирных демонстрантов и формировании карательных отрядов для подавления демонстраций в дни революции 17 февраля 2011 года, а также в коррупционных преступлениях.

Муамар Каддафи был убит 20 октября 2011 года в окрестностях ливийского города Сирт. Там же был убит его сын Муатасем. Автоколонна, в составе которой Каддафи пытался вырваться из окруженного Сирта, попала под авиаудар авиации НАТО. Получивший ранение Каддафи укрылся в дренажном сооружении, однако один из отрядов переходного Национального совета Ливии (ПНС) обнаружил его и взял в плен. По некоторым данным, Каддафи и Муатасем были подвергнуты пыткам, а затем их убили.

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