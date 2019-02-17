В Эстонии осужденный за шпионаж в пользу России подал в суд на Минюст

В Эстонии осужденный за шпионаж в пользу России подал в суд на Минюст

Херман Симм, осужденный в Эстонии за госизмену и шпионаж в пользу России, подал в административный суд жалобу на министра юстиции республики Урмаса Рейнсалу. Об этом сообщает Delfi.

Как говорится в жалобе, Рейнсалу аннулировал решение Тартуской тюрьмы облегчить условия содержания Симма и переместить его из закрытого отделения в тюрьму открытого типа. В такой тюрьме режим менее строгий, днем заключенные могут свободно перемещаться по территории.

До 1 марта Минюст должен дать суду ответ на жалобу. При этом административный суд имеет право отменить указ министра.

По словам самого Рейнсалу, госизмена — чрезвычайно серьезное преступление, наказание за которое должно «служить предостережением для всех других потенциальных предателей Родины».