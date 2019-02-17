В ОАЭ заявили о покупке российских «Корнетов» и «Панцирей»

Объединенные Арабские Эмираты заключили с Россией контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Э» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Об этом на полях международной выставки вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби журналистам заявил бригадный генерал ВС ОАЭ Мохаммед Хассайни.

«Стоимость контракта на «Корнет-Э» составила 146,92 млн дирхамов ($39,7 млн) на «Панцирь» — более 45 млн дирхамов ($12,1 млн)», — приводит слова генерала ТАСС. Других подробностей о соглашениях он не уточнил.

ЗРПК «Панцирь-С1» был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Его разработка велась с начала 1990-х годов. Контракты на его поставку были заключены с Алжиром, Ираком и ОАЭ. Также комплексы «Панцирь-С1» входят в систему ПВО, обеспечивающую безопасность российской авиации в Сирии.

ПТРК «Корнет-Э», принятый на вооружение в 1998 году, предназначен для поражения танков и бронированных боевых машин с динамической защитой. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы — 5,5 км.

Международная выставка вооружений и военной техники IDEX проводится в Абу-Даби раз в два года начиная с 1993 года. Это одно из самых представительных мероприятий в мире, связанных с вооружением. По итогам предыдущей выставки IDEX-2017 армия ОАЭ заключила 90 контрактов общей стоимостью 19,17 млрд дирхамов ($5,2 млрд).

