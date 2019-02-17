Россия начала поставлять Саудовской Аравии автоматы Калашникова

Россия начала поставлять автоматы Калашникова (АК-103) в Саудовскую Аравию. Об этом на выставке вооружений IDEX заявил журналистам гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает «РИА Новости».

По его словам, следующий этап — это создание лицензионного производства автомата как для нужд Саудовской Аравии, так и для третьих стран.

В ближайшие три-четыре месяца стороны согласуют карту трансферта технологий и размещение производства автоматов в Саудовской Аравии, добавил гендиректор «Рособоронэкспорта».

Также, по словам Михеева, Москва и Эр-Рияд «проводят дополнительные консультации» по контракту на поставку систем ПВО С-400.