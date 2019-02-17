МИД Ирана вызвал посла Пакистана из-за теракта на границе

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Пакистана Рафата Масуди и выразило протест из-за теракта в иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на пресс-секретаря министерства Бахрама Гасеми.

Он заявил, что Иран ожидает от Пакистана и его армии оперативных мер в отношении террористических группировок, действующих на границе стран. Гасеми отметил, что Пакистан не должен позволять террористам «еще больше усугублять отсутствие безопасности, пессимизм и недоверие между двумя странами». Посол Пакистана объявил, что передаст протест своему правительству.

13 февраля в провинции ​Систан и Белуджистан подорвался автобус, в котором находились служащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР писало, что в результате погибли 27 военнослужащих и еще 13 пострадали.

Агентство Fars сообщало о 41 жертве теракта, среди которых были как военные, так и гражданские. Ответственность за произошедшее взяла на себя суннитская экстремистская группировка «Джейш аль-Адль».