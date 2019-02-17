В Новосибирске загорелся склад с продуктами

В Новосибирске загорелся продуктовый склад на площади 960 кв. м. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«На месте развернут штаб пожаротушения, определены боевые участки. Основная задача — не допустить распространения огня на соседние складские помещения», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в Дзержинском районе города, по улице Электрозаводской проезд. Пожарные выехали на место происшествия в 08:41 по местному времени (04:41 мск).

На металлическом складе хранились продукты, среди которых — подсолнечное масло. Крыша ангара обвалилась. Пожару присвоили третий ранг сложности. При этом угрозы жилым помещениям нет, так как склад находится в промышленной зоне. Сотрудники химико-радиометрической лаборатории замерили вредные вещества и определили, что превышения их предельно допустимой концентрации (ПДК) нет.

Впоследствии в региональном главке МЧС сообщили, что пожар локализован, а открытое горение ликвидировали в 12:14 по местному времени (08:14 мск). В результате никто не пострадал. Дознаватели пожарного надзора устанавливают причину возгорания.