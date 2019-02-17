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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
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Общество ,  
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СМИ узнали о планах России добывать ресурсы на Луне после 2030 года

НПО имени Лавочкина предложило «Роскосмосу» и Российской академии наук (РАН) в 2031–2035 годах доставить на Луну технику для добычи полезных ископаемых и создания лунной базы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, с помощью нескольких посадочных лунных станций на спутник Земли доставят луноход, оборудованный необходимыми средствами для разработки полезных ископаемых, многоразовый лунный корабль для поддержки пилотируемых миссий и модули для строительства лунного полигона. Для обеспечения связи и навигации планируется запустить отдельный орбитальный аппарат.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на документ головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш писало, что российская пилотируемая экспедиция впервые отправится на Луну в 2031 году. Впрочем, о добыче полезных ископаемых речи не шло.

Политика
Рогозин — РБК: «Формула «космос вне политики» не работает»

В недавнем интервью РБК глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что план финансирования пилотируемого пуска на Луну после 2025 года пока еще не сформирован, однако, по его словам, этот вопрос требует скорейшего разрешения.

Теги: Луна, «Роскосмос»
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