«Роскосмос» решил продолжить попытки связаться с телескопом «Спектр-Р»

Госкомиссия приняла решение до 15 мая продолжать попытки восстановить контакт с космическим телескопом «Спектр-Р», который не выходит на связь с начала января, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Специалисты считают, что связь с космическим аппаратом можно наладить, а одной из причин ее отключения может быть накопленная радиация. «По косвенным данным, основные системы космического аппарата функционируют, аппарат находится в работоспособном состоянии», — заявили в «Роскосмосе».

В госкорпорации подчеркнули, что «Спектр-Р» в 2,5 раза превысил запланированные сроки своей работы и уже в 2019-м запустят другой телескоп — «Спектр-РГ».

Связь с аппаратом пропала 10 января, телескоп не передает телеметрию и не принимает команды. Советник гендиректора «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко допускал, что проблемы могли возникнуть из-за перепадов температуры, радиации и накопленного электростатического заряда. 7 февраля он заявил, что ни один из испробованных госкорпорацией способов не помог восстановить связь.