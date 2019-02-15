Центробанк отозвал лицензию у инкассаторской организации «АРБ-Инкасс»

Банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс», сообщается на сайте регулятора.

По данным Центробанка, сокращение спроса клиентов на инкассаторские услуги компании привело к ухудшению его финансового положения. В январе величина капитала «АРБ-Инкасс» сократилась до уровня ниже уставного капитала, в связи с этим появились основания для мер по предупреждению банкротства. Регулятор указал, что в течение года четыре раза принимал меры в отношении организации, однако руководители и владельцы не делали шагов для нормализации ее деятельности.

«АРБ-Инкасс», основным видом деятельности которой являлась инкассация наличных средств, занимала 482-е место в банковской системе России, участником системы страхования вкладов не являлась.

В конце января Центробанк отозвал лицензию у Камчаткомагропромбанка из-за неисполнения законов и нарушений нормативных актов регулятора. По данным ЦБ, интересы вкладчиков столкнулись с реальной угрозой. Среди акционеров банка присутствуют полный тезка сына бывшего главы МВД Рашид Рашидович Нургалиев, полный тезка зятя Бориса Ельцина Леонид Юрьевич Дьяченко и полный тезка бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олег Александрович Кондрашов.