В Минэкономразвитии оценили внутренний рынок туризма в $100 млрд

Минэкономразвития оценивает в $100 млрд внутренний спрос на туристические услуги в России. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи сообщил замглавы министерства Сергей Галкин, передает ТАСС.

«Что касается инвестиционного потенциала, то на данный момент внутренний спрос в России мы оцениваем в $100 млрд. Часть этого спроса уезжает за границу, и наша задача здесь максимально создать условия, при которых мы сохраняем эти выездные потоки», — сказал он.

Галкин добавил, что, согласно оценке Минэкономразвития, спрос может быть в два раза больше, но он не реализован из-за недостаточного количества и качества предложений.

Замминистра добавил, что в настоящее время существующие туристические объекты и направления не полностью загружены. По мнению Галкина, одним из ключевых сдерживающих факторов является нехватка инвестиций в инфраструктуру.

Ранее на форуме вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что внутренний турпоток в России по итогам 2018 года составил около 60 млн человек. При этом выездной — более 24 млн.