JPMorgan объявил о планах создать собственную криптовалюту

Американский банк JPMorgan планирует создать собственную криптовалюту, которую его клиенты смогут использовать для мгновенных платежей, сообщается на сайте кредитной организации.

Криптовалюта получила название JPM Coin, стоимость одной монеты будет равна одному доллару США. В JPMorgan отметили, что стали первым американским банком, создавшим и успешно протестировавшим собственную криптовалюту.

В банке пояснили, что создание JPM Coin необходимо для операций по технологии блокчейн, которые позволяют в том числе быстрее переводить средства с одного счета на другой.

«Сейчас JPM Coin — прототип, его будут тестировать совместно с небольшим числом основных клиентов JPMorgan», — рассказали в банке. Криптовалюта предназначена для проведения операций в сегменте b2b, подчеркнули в JPMorgan.