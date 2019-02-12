Курс евро опустился ниже 74 руб. впервые с октября 2018 года

Курс евро опустился ниже 74 руб. впервые с октября 2018 года

Курс евро опустился ниже 74 руб. впервые с 24 октября 2018 года. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

По данным на 13:30 мск, на пике падения курс евро составлял 73,9925 руб. Курс доллара также опустился, на минимуме американская валюта стоила 65,62 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 1% и составила $62,1 за баррель.

В конце января курс доллара впервые с начала декабря 2018 года опустился ниже 66 руб.