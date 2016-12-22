ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,02 67,67 EUR Нал. 78,98 77,34 USD Бирж. 68,29 +0,83 EUR Бирж. 78,33 +1,53 USD ЦБ. 67,37 +0,26 EUR ЦБ. 76,94 +0,46 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 4189,00 +351,00 IMOEX 2352,88 -0,24% RTSI 1083,47 -1,47% Brent 55,83 -2,82% DJIA 22859,60 -1,99% Nasdaq 6528,41 -1,63%
В Чехии не менее пяти горняков погибли при взрыве метана в шахте
Лента новостей
Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 03:20, РБК и PSN Group СМИ сообщили о планах Трампа сократить группировку США в Афганистане 02:55, Политика Полиция больше суток не может сбить летающие на территории Гатвика дроны 02:38, Общество Трамп заявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса 02:02, Политика В Чехии не менее пяти горняков погибли при взрыве метана в шахте 01:55, Общество Песков заявил о возможном взятии под прицел американских ракет в Европе 01:43, Политика Песков не нашел у Трампа готовых посоветовать встречу с Путиным людей 01:27, Политика Кремль назвал США жертвой украинской провокации в Черном море 01:02, Политика «Дочка» РЖД допустила увеличение длины полок в плацкартных вагонах 00:36, Общество Лукашенко объяснил фразу о думающих про «бабло и мерседесы» спортсменах 00:05, Общество Экономисты пересмотрели оценки потенциального роста российской экономики 00:01, Экономика Евросоюз назвал несвоевременным восстановление отношений с Сирией 20 дек, 23:50, Политика Как хакеры «взламывают» людей 20 дек, 23:42, РБК и «Лаборатория Касперского» Евро подорожал более чем на полтора рубля 20 дек, 23:39, Экономика В Волынской области Украины запретили «русскоязычный культурный продукт» 20 дек, 22:56, Политика Вывод со всеми неизвестными: почему союзники критикуют Трампа за Сирию 20 дек, 22:49, Политика Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю 20 дек, 22:42, Политика Цены на нефть упали на 5% второй раз за неделю 20 дек, 22:32, Экономика Глава Минобороны Украины назвал приоритетом создание базы ВМС на Азове 20 дек, 22:12, Политика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 20 дек, 21:59, РБК и Белая Дача Землетрясение на Камчатке обошлось без разрушений 20 дек, 21:46, Общество Минфин США продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ до марта 20 дек, 21:45, Бизнес МВД предложило наделить полицейских правом вскрывать автомобили 20 дек, 21:44, Общество В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 20 дек, 21:16, Общество Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 20 дек, 21:14, Совместный проект Российский биатлонист установил личный рекорд на этапе Кубка мира 20 дек, 21:01, Спорт После землетрясения у берегов Камчатки объявили угрозу цунами 20 дек, 21:00, Общество Президент Польши отозвал посла в Киеве 20 дек, 20:47, Политика
В Чехии не менее пяти горняков погибли при взрыве метана в шахте
Общество, 01:55
0
В Чехии не менее пяти горняков погибли при взрыве метана в шахте

По меньшей мере пятеро горняков погибли при взрыве метана на угольной шахте СSM, расположенной на северо-востоке Чехии. Об этом сообщает Lidové Noviny со ссылкой на официального представителя горнодобывающей компании OKD Иво Челаховского.

По его словам, погибшими, по предварительной информации, стали граждане Польши. Также он отметил, что восемь польских шахтеров числятся пропавшими без вести.

В Китае более 20 шахтеров оказались заблокированы в забое
Общество

Газета сообщает, что еще 10 человек были госпитализированы с различными ранениями, трое из них с ожогами.

В результате взрыва, который произошел на глубине 800 м, частично обрушились конструкции шахты. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Шахта СSM принадлежит компании OKD, которой в свою очередь владеет государственное предприятие Prisko.

Теги: угольная шахта , взрыв , метан , Чехия , горняки
Главное
СМИ сообщили о планах Трампа сократить группировку США в Афганистане Политика
Материалы по теме
В Кузбассе более 100 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте Общество
МЧС сообщило об обнаружении тела горняка после обвала на шахте в Якутии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter