В Чехии не менее пяти горняков погибли при взрыве метана в шахте

По меньшей мере пятеро горняков погибли при взрыве метана на угольной шахте СSM, расположенной на северо-востоке Чехии. Об этом сообщает Lidové Noviny со ссылкой на официального представителя горнодобывающей компании OKD Иво Челаховского.
По его словам, погибшими, по предварительной информации, стали граждане Польши. Также он отметил, что восемь польских шахтеров числятся пропавшими без вести.
Газета сообщает, что еще 10 человек были госпитализированы с различными ранениями, трое из них с ожогами.
В результате взрыва, который произошел на глубине 800 м, частично обрушились конструкции шахты. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.
Шахта СSM принадлежит компании OKD, которой в свою очередь владеет государственное предприятие Prisko.