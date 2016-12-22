При пожаре в квартире на юге Москвы погибли двое детей

При пожаре в квартире в одном из домов на юге Москвы погиб ребенок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Возгорание произошло по адресу: ул. Медынская, дом 2, корпус 3, отмечается на сайте ведомства. Информация о возгорании поступила в 13:38 мск.
В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что в квартире горели личные вещи и мебель на площади около 15 кв. м. Когда спасатели прибыли на место ЧП, двое детей находились в квартире одни. «В ходе тушения пожара одного ребенка спасли, передали медикам. К сожалению, несмотря на оперативность прибытия, второго ребенка спасти не удалось», — сказали в пресс-службе.
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, при пожаре погибли двое детей. Собеседник «РИА Новости» уточнил, что один ребенок погиб на месте, второй скончался в машине скорой помощи.
В 14:03 мск пожар был ликвидирован. Причины произошедшего выясняются.