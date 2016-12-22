На Урале экс-сотрудника ФСБ приговорили к 24 годам тюрьмы за семь убийств

На Урале окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника УФСБ по Тюменской области Алексея Короткова к 24 годам лишения свободы за убийство семерых человек в составе банды. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
По данным следствия, сотрудники ФСБ и МВД организовали банду, которая пыталась контролировать бизнесменов, занимавшиеся теневым обналичиванием и выводом средств за границу. Тех предпринимателей, которые оказывали им сопротивление, офицеры убивали, писал «Коммерсант». Так, за период с 2008 по 2016 год было совершено более 10 убийств. Коротков, по версии следователей, был одним из лидеров группы.
Суд также постановил лишить Короткова офицерского звания и назначил ему штраф в полмиллиона рублей.
Отмечается, что приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств, поскольку у экс-сотрудника ФСБ есть двое детей, он привлекается первый раз и во время следствия раскаялся и согласился сотрудничать с правоохранительными органами.
Помимо Короткова, в группу входили прапорщик Евгений Гладких, тренер по самбо Александр Кобылин, гражданский Сергей Синяков, бывший оперуполномоченный регионального управления МВД Сергей Зозуля и капитан ФСБ Владимир Гилев.