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Кандидат из компании сына Абрамовича выдвинут в совдир «Трансконтейнера»
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Кандидат из компании сына Абрамовича выдвинут в совдир «Трансконтейнера»
Бизнес, 13:01
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Кандидат из компании сына Абрамовича выдвинут в совдир «Трансконтейнера»

Банк ВТБ выдвинул кандидатом в совет директоров ПАО «Трансконтейнер» Леа Верни, возглавляющую совет директоров компании Zoltav Resources, акционером которой является сын Романа Абрамовича Аркадий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к внеочередному собранию акционеров.

В конце октября ВТБ приобрел 24,84% «Трансконтейнера» у владельца группы «Суммы» Зиявудина Магомедова, арестованного по обвинению в создании преступного сообщества. Но тогда же банк заявил, что является временным владельцем этого пакета. «Одновременно со сделкой по покупке акций ВТБ заключил поставочный форвард по продаже данных акций стороннему инвестору», — сообщила пресс-служба банка.

А глава банка ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что банк приобрел эту долю «точно не для себя»: «Мы там, наверное, посредник, потому что мы же там кредитором были». Стороннего инвестора, который перекупит долю в контейнерном операторе, ни Костин, ни пресс-служба ВТБ не раскрыли. Но ранее источники РБК сообщали, что банк намерен перепродать ее стратегическому инвестору, в качестве тогда инвестора они называли, в частности, «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которому уже принадлежит 24,5% «Трансконтейнера».

В конце ноября Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство от претендента на покупку доли ВТБ в «Трансконтейнере», рассказывал РБК представитель службы. Но имя претендента также не назвал, потому что ходатайство было под грифом секретности, пояснял он. Представители Millhouse Абрамовича и Invest AG Абрамова ранее отказывались комментировать возможность увеличения доли в контейнерном операторе.

Кроме того, ВТБ выдвинул в совет директоров «Трансконтейнер» вице-президента ООО «СИ АЙ ЭС Инвестмент Эдвайзерс», члена совета директоров ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» Максима Гавриленко, а также управляющего партнера Inventure Partners Евгения Зальцмана.

Теги: ВТБ , «Трансконтейнер»
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