Россияне сократили расходы на подарки к Новому году

Половина россиян намерена потратить на подарки к Новому году в общей сложности не более 5 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные опроса «Ромир».
Так, 8% опрошенных готовы потратить на новогодние подарки менее 1 тыс. руб., еще 20% — до 3 тыс. руб, заплатить до 5 тыс. руб. за подарки согласны 22% россиян. К тратам свыше 10 тыс. руб. готовы менее 10% респондентов.
Отмечается, что в сравнении с 2015 годом средняя сумма, которую жители России готовы потратить на подарки, снизилась. Так, три года назад бюджет на подарки составлял 6,55 тыс. руб.
Социологи также выяснили, как россияне намерены праздновать Новый год. Опрос показал, что большая часть жителей страны (68%) планирует встречать 2019 год дома или на даче в кругу семьи. Еще 17% будут отмечать в гостях у друзей. 5% респондентов будут праздновать в кафе или ресторане. 1% граждан поедут за границу.
Опрос проводился среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов, проживающих городах и в сельской местности.