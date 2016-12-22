«Коммерсантъ» узнал об аресте бывшего главы строительного управления МВД

В Москве арестовали бывшего руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Алексея Смыка. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, принесшими 830 млн руб. убытков, узнал «Коммерсантъ».

По данным газеты, следователи ГСУ СКР по Москве задержали Смыка 14 декабря. На следующий день ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По данным следствия, в 2014 году Смык заключил с МВД три контракта на строительство комплекса зданий и инженерных сетей для центральной объединенной базы хранения ресурсов министерства в подмосковном Реутове. Сумма контракта составила 322 млн руб.

Помимо этого, ремонтно-строительное управление должно было сделать пристройку к главному клиническому госпиталю МВД, который находится на улице Народного Ополчения, за 1 млрд руб. К тому же управление заключило контракт на постройку подземного перехода на территории госпиталя, а также складские помещения за 476 млн руб. В качестве аванса министерство перечислило РСУ 601 млн руб., однако работы не были выполнены в срок. Отмечается, что управление находится в стадии банкротства, поэтому, чтобы получить компенсацию, МВД обратилось в СКР.

Уголовное дело возбудили еще 15 ноября, тогда Смык проходил по нему свидетелем. Однако затем его объединили с другим делом, возбужденным после того, как Смык в 2014–2015 годах обеспечил необоснованное перечисление 234 млн руб. на счета компаний «РБ-Сервис», КОН, «Каскад-холдинг» и «Беллатрикс» — субподрядчиков МВД. «Коммерсантъ» отмечает, что Смык свою вину не признал. ГСУ СКР обратился с ходатайством в Пресненский районным суд Москвы об аресте бывшего руководителя РСУ. В результате суд заключил его под арест до 15 февраля.

По данным издания, Смык также имеет недвижимость на Кипре. Отмечается, что он также являлся депутатом Пресненского муниципального собрания Москвы и заместителем главы управы района Замоскворечье по торговле, а также был главой АНО «Московская хозяйственная гильдия».