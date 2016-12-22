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Сбербанк объявил о запуске первой в России сети VR-кинотеатров
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Сбербанк объявил о запуске первой в России сети VR-кинотеатров
Технологии и медиа, 09:59
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Сбербанк объявил о запуске первой в России сети VR-кинотеатров

Оператор программы «Спасибо от Сбербанка» вместе с VR-студией (студией виртуальной реальности. — РБК) Impulse Machine запускает первую в России сеть VR-кинотеатров, которая будет называться ImpulseVR. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

В декабре и начале января 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны откроются первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами. Организаторы ожидают, что сеть станет крупнейшей на рынке VR-кинотеатров в России и СНГ. Всего в каждом кинотеатре будет от 9 до 20 индивидуальных залов, оборудованных вращающимися креслами, современными VR-шлемами с наушниками и компьютерами.

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Первый такой кинотеатр уже открылся в Москве в Центре современного искусства «МАРС». Помимо этого, Сбербанк и Impulse Machine согласовывают партнерство с сетью торговых центров «Мега».

В настоящее время в России работают отдельные VR-кинотеатры, которые не объединены в общую сеть. Такие, например, есть в Москве (Samsung Galaxy S7 Studio в торговом центре «Метрополис») и в Петербурге — в Главном штабе Эрмитажа.

Теги: VR-фильмы , виртуальная реальность , Сбербанк , кинотеатр
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